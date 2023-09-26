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الثلاثاء، 26-09-2023 03:25 م

ترجيح عقد امتحان المزاولة لمهنة التمريض المشارك مطلع تشرين الثاني المقبل

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشفت مدير مديرية التمريض المكلف بوزارة الصحة عائشة قاسم أن لجنة امتحان مزاولة مهنة التمريض المشارك ستجتمع الثلاثاء المقبل لتحديد موعد الامتحان المقبل.اضافة اعلان


وقالت قاسم لـ"الوكيل الإخباري"، إن وزير الصحة وقع اليوم الثلاثاء كتاب الموافقة على عقد الامتحان، لافتة إلى أن اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل وستحدد موعد الامتحان بعد شهر أي بداية تشرين الثاني المقبل.

وأضافت أنه بمجرد الإعلان عن موعد الامتحان ستستقبل الوزارة طلبات التقدم للامتحان عن طريق مراكز البريد الأردني ليصار إلى اعتماد الأسماء وفق الإجراءات المعمول بها لهذه الغاية.

وكانت وردت استفسارات لـ"الوكيل الإخباري"، حول موعد عقد امتحان المزاولة مهنة التمريض المشارك وذلك باعتبارها شرط للعمل سواء في الأردن أو خارج المملكة.

 




 

 


 

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