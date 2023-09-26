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الثلاثاء، 26-09-2023 03:50 م

وزير العدل يستقبل السفير الجزائري

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الوكيل الإخباري - استقبل وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، اليوم الثلاثاء في مكتبه السفير الجزائري عبد الكريم بحة والوفد المرافق له بحضور الأمين العام للشؤون القضائية القاضي د. سعد اللوزي. والأمين العام للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي.اضافة اعلان


وأكد الزيادات خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وأهمية تبادل الخبرات في المجالات القانونية، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تربطهما اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي منذ العام 2001، وتطرق الجانبان إلى مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل والمتعلقة بتعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات في المجال القانوني والقضائي الجاري العمل على السير في إجراءات توقيعها متمنياً المزيد من التعاون مستقبلاً.

من جانبه استذكر السفير الجزائري مواقف المملكة الأردنية الهاشمية مع الشعب الجزائري مثمناً التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات القانونية بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية.

 




 

 


 

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