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الخميس، 28-09-2023 01:16 م

تفاصيل الحالة الجوية في الاردن حتى الأحد

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الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الخميس، خريفية معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً الى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب المملكة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يومي الجمعة والسبت، خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً الى حارة في البادية والأغوار و البحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ الأحد، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

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