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الأربعاء، 20-01-2021 01:08 م

الامن العام : وردنا منذ أمس 23 الف اتصال عبر رقم الطوارئ

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الوكيل الاخباري - قال العميد فراس الخطيب مدير مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الامن العام إنه ومنذ الإعلان عن المنخفض الجوي اتخذت مديرية الأمن العام وبتوجيهات مباشرة من مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمه كافة الاستعدادات للتعامل مع الحالة الجوية .

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وأشار العميد الخطيب إلى أنه وقبل 48 ساعة تم وضع خطط التعامل مع المنخفض من كافة مكونات الأمن العام " شرطة دفاع مدني درك " كما تم توجيه الدوريات الخارجية والسير للعمل للمحافظة على انسيابية الطرق .


وأضاف العميد الخطيب أنه تم وضع خطة للتعامل مع كافة البلاغات والحوادث من خلال الرقم 911 حيث تم تجهيز كوادر الدفاع المدني " المسعفين " .


وأشار العميد الخطيب إلى أن عدد البلاغات منذ مساء أمس الواردة عبر الرقم 911 بلغت حوالي 23 ألف اتصال وهي في حدودها الطبيعية " 11 ألف اتصال بلاغات ,, 750 حالات مرضية ،،، و12 ألف اتصال استفسارات . 


 




 

 


 

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