الجمعة 15-01-2021
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الجمعة، 15-01-2021 03:35 م

الامن العام يوجه رسالة هامة للمواطنين بسبب المنخفض الجوي

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الوكيل الاخباري - نشرت مديرية الأمن العام رسالة تحذيرية جاء فيها " تهيب مديرية الأمن العام بالاخوة المواطنين أثناء المنخفض الجوي السائد ضرورة اتباع عدة امور هامة .

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ونبه الامن العام الى ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والأودية والانتقال إلى أماكن مرتفعة أكثر أمانا وخاصة البيوت المتنقلة.


اضافة الى التأني أثناء القيادة تفاديا لحوادث السير و عدم المجازفة في قطع الطريق أثناء ارتفاع منسوب المياه و الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها و عدم التردد بالإتصال على رقم الطوارئ الموحد ٩١١ اذا دعت الحاجة إلى ذلك . 


 




 

 


 

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