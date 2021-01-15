الامن العام يوجه رسالة هامة للمواطنين بسبب المنخفض الجوي

الوكيل الاخباري - نشرت مديرية الأمن العام رسالة تحذيرية جاء فيها " تهيب مديرية الأمن العام بالاخوة المواطنين أثناء المنخفض الجوي السائد ضرورة اتباع عدة امور هامة .

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ونبه الامن العام الى ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والأودية والانتقال إلى أماكن مرتفعة أكثر أمانا وخاصة البيوت المتنقلة.



اضافة الى التأني أثناء القيادة تفاديا لحوادث السير و عدم المجازفة في قطع الطريق أثناء ارتفاع منسوب المياه و الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها و عدم التردد بالإتصال على رقم الطوارئ الموحد ٩١١ اذا دعت الحاجة إلى ذلك .



