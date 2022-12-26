الامن العام يصدر بيان حول الحالة الجوية ويحذر

الوكيل الإخباري -

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قالت مديرية الأمن العام إنّ معظم مناطق المملكة تشهد الآن تساقطا كثيفا للامطار، ما تسبب بارتفاع منسوب المياه، وتشكل السيول وتباطؤ حركة السير بسبب تجمع المياه في عدد من هذه المناطق لا سيّما في المناطق الجنوبية، والوسطى .وبيّنت المديرية أنّ الجهات المختصة تتعامل مع انهيارات ترابية وصخرية حدثت في طريق البانوراما / البحر الميت نتيجة للامطار ، كما وتم اغلاق طريق وادي القمر/ الرصيفة وطريق البوتاس باتجاه /غور الصافي احترازيا بسبب ارتفاع منسوب المياه .وأكّدت على ضرورة تجنب المناطق المنخفضة والأودية ومجاري السيول، وعدم المجازفة بقطعها والانتقال للمناطق المرتفعة.وبيّنت المديرية أنها وضعت وحداتها وتشكيلاتها كافة على أهبة الاستعداد لتقديم الخدمات للمواطنين ومساعدتهم وبالشراكة مع كافة المؤسسات المعنية.وأهابت المديرية بالاخوة السائقين الى اخذ اقصى درجات الحيطة والحذر اثناء القيادة وتفقد جاهزية المركبة قبل القيادة والالتزام بقواعد السير وتجنب السرعات العالية وارتكاب المخالفات الخطرة .ودعت مديرية الامن العام الى متابعة النشرات والارشادات الصادرة عن المديرية والجهات المختصة والاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) عند الحاجة والضرورة .