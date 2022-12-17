الأمن العام : قوة أمنية تؤمّن حرية التنقل على جميع الطرق بالأردن - صور

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت مديرية الأمن العام إن قوة أمنية في مختلف محافظات المملكة تكفل حفظ الأمن وحماية المواطنين، وتؤمّن حرية التنقل على جميع الطرق.



وأكدت المديرية التصدي لكل من يحاول الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والتعامل وفق أحكام القانون مع المخربين.



وشكر الامن العام كافة المواطنين الذين أبدوا تعاوناً ومساندة للجهود الأمنية في مختلف محافظات المملكة.



وأضافت المديرية أن الأجهزة الأمنية تكفل حق التعبير السلمي الذي لا يتجاوز القانون.

اضافة اعلان











اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة