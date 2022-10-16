الامن العام يصدر بيان صارم ويتوعد هؤلاء بالملاحقة

الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وبالتنسيق مع الادارات المعنية، باشرت قبل أيام ومع انتهاء احدى مباريات كرة القدم التحقيق في عدد من الفيديوهات والمنشورات التي جرى تداولها ، وحملت مخالفات قانونية واخلاقية، وأطلقتها قلة قليلة من الجماهير وشكلت تهديدا وتحريضا على العنف والكراهية .



وأكّد الناطق الاعلامي انه جرى من خلال التحقيقات القاء القبض على 14 شخصا في عدد من المحافظات، وجرت إحالتهم جميعا للقضاء، والذي قرر توقيفهم جميعا في مراكز الإصلاح والتأهيل، كما وتم ضبط 6 أحداث وجرت إحالتهم للجهات القضائية المعنية



مشيراً إلى ان التحقيق ما زال مستمرا في عدد آخر من الفيديوهات والمنشورات لضبط كل من نشرها أو ظهر خلالها .



وتؤكد مديرية الامن العام بأنها لن تتهاون مع أي منشور او سلوك يهدد السلم المجتمعي، او ممارسات تكرس خطاب العنف الذي يخالف القانون ويتنافى مع أخلاقنا وقيمنا، مضيفة بأنها ستتعامل بحزم مع كل من يرتكب مثل تلك السلوكيات وستتخذ كافة الاجراءات القانونية والادارية بحقهم وبما يضمن تحقيق الردع العام وعدم تكرارهم لمثل تلك التصرفات مستقبلا .

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