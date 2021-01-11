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الإثنين، 11-01-2021 08:48 م

الامن العام يكشف أسباب اختراقات واتساب الأخيرة بالاردن

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الوكيل الاخباري - قال رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي، أنس الحلاحلة، الاثنين، إن ارتفاع عدد حالات الاختراق لحسابات على تطبيق واتسآب سببه "تغير أسلوب الجناة عبر انتحالهم شخصيات عامة معروفة".
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وأضاف الحلاحلة لبرنامج صوت المملكة، أن "ما رفع عدد حالات الاختراق في الفترة الماضية هو تغير أسلوب الجناة عبر توظيفهم منصات إلكترونية إخرى مثل تويتر وفيسبوك وانتحلوا شخصيات عامة مرغوبة لديها المتابعين وتواصلوا مع الجمهور منتحلين هذه الأسماء وطلبوا منهم إضافتهم على مجموعات في تطبيق واتسآب".

ويرى الحلاحلة أن الاختراق الذي طال تطبيق واتساب في الفترة الأخيرة، "ليس بسبب أمور فنية إنما بسبب أخطاء من المستخدمين الذين يتعاملون مع التطبيق".

 




 

 


 

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