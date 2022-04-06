الأربعاء 06-04-2022
الوكيل الاخباري

السير تكشف أسباب الازدحامات المرورية على الطرق

التنمية: مساعدات نقدية لـ329 أسرة الشهر الماضي

أسعار الذهب محليا

أكثر من 3.466 مليون مستفيد من التأمين الصحي المدني في الأردن

مجلس النواب يحيل 3 مشاريع قوانين إلى لجنته القانونية

الإفتاء تُحذر وتوضح حول المصاحف الإلكترونية

وزير الداخلية يدعو الأردنيين لعدم شراء السلع ذات الأسعار المرتفعة

الحكومة تطرح عطاء لشراء 120 الف طن من الشعير

الأردن السابع عربياً في مؤشر الأمن الغذائي

ارتفاع حجم التداول في سوق العقار 37% خلال الربع الأول

الأربعاء، 06-04-2022 12:47 م

السير تكشف أسباب الازدحامات المرورية على الطرق

0L5A1999


الوكيل الإخباري - كشفت إدارة السير أسباب الازدحامات المرورية في الأردن.

اضافة اعلان

 

وقالت إدارة السير، عبر أثير إذاعة الأمن العام، اليوم الأربعاء، إن عدم قدرة الشوارع على استيعاب العدد الكبير من مركبات المواطنين المتجهين إلى مقاصدهم في نفس الفترة الزمنية من أهم أسباب الازدحامات المرورية سواء في أوقات الذروة الصباحية أو المسائية.

 

وأضافت أن تغيير المسرب والاصطفاف المزدوج والعشوائي وتحميل وتنزيل الركاب في غير الأماكن المخصصة بالإضافة للإنشغال بالهاتف النقال تساهم بشكل فاعل في تباطؤ حركة السير.

 

وأشارت إلى أن كوادرها منتشرة بشكل كثيف ومدروس في كافة المواقع وتتعامل بشكل فوري مع أي معيقات مرورية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A1068

1095 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

WhatsApp Image 2022-02-20 at 10.42.27 AM

التنمية: مساعدات نقدية لـ329 أسرة الشهر الماضي

140228

ضبط 820 متسولا الشهر الماضي

1000_bcd62f4d8a

أكثر من 3.466 مليون مستفيد من التأمين الصحي المدني في الأردن

دار-مسنين-19-1200x675

إلحاق 10 مسنين بدور رعاية لكبار السن آذار الماضي

maxresdefault

الإفتاء تُحذر وتوضح حول المصاحف الإلكترونية

أخبار متعلقة
ازمة سير (13)

السير: خطة مُحكمة لشهر رمضان.. ولن نتهاون مع مرتكبي المخالفات

0L5A1979

السير: 5 وفيات بحوادث مرورية وقعت أمس الثلاثاء

شرطة سير (3)

18 إصابة إثر 514 حادثا مروريا خلال 24 ساعة

الجرائم-الإلكترونية

حوارية حول وسائل التواصل والجرائم الإلكترونية في إربد

0L5A1586

خطة مرورية للتعامل مع المنخفض الجوي

b6d14d1a-ac0f-40b5-b66f-f8b7c873ee02

ولي العهد يكرم ضابطين في الأمن العام ساعدا المواطنين أثناء العاصفة الرملية على "الصحراوي" - صور