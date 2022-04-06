السير تكشف أسباب الازدحامات المرورية على الطرق

الوكيل الإخباري - كشفت إدارة السير أسباب الازدحامات المرورية في الأردن.

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وقالت إدارة السير، عبر أثير إذاعة الأمن العام، اليوم الأربعاء، إن عدم قدرة الشوارع على استيعاب العدد الكبير من مركبات المواطنين المتجهين إلى مقاصدهم في نفس الفترة الزمنية من أهم أسباب الازدحامات المرورية سواء في أوقات الذروة الصباحية أو المسائية.

وأضافت أن تغيير المسرب والاصطفاف المزدوج والعشوائي وتحميل وتنزيل الركاب في غير الأماكن المخصصة بالإضافة للإنشغال بالهاتف النقال تساهم بشكل فاعل في تباطؤ حركة السير.

وأشارت إلى أن كوادرها منتشرة بشكل كثيف ومدروس في كافة المواقع وتتعامل بشكل فوري مع أي معيقات مرورية.