الامن يروي تفاصيل اطلاق النار على دورية أمنية

الوكيل الاخباري

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- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام انه أثناء قيام إحدى دوريات النجدة بواجبها الرسمي في إحدى مناطق الشونة الشمالية ألقت القبض على شخص مطلوب بحقه ثمانية طلبات أمنية في قضايا المخدرات وإطلاق ‏العيارات النارية ‏وجرى اقتياده الى المركز الأمني.‏وأضاف الناطق الإعلامي انه وأثناء ذلك تفاجأت الدورية بمركبة قام سائقها باطلاق عيارات نارية باتجاههم مما أدى الى اصابة الشخص المطلوب بقدمه اضافة الى اضرار مادية في الدورية دون وقوع اصابات بين طاقم الدورية .وأكد الناطق الاعلامي انه جرى تحديد مطلق العيارات النارية وهو شقيق الشخص المطلوب وبوشر التحقيق والبحث عنه.