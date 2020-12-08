الامن يُلقي القبض على سارق 20 الف من محاسب ويهيب بالمواطنين

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وبتاريخ 2020/10/28م تقدم محاسب يعمل لدى احدى الشركات بشكوى بتعرضه لسرقة مبلغ 20 الف دينار تقريباً بعد ان قام شخص مجهول بكسر زجاج مركبته بعد ان ترك المبلغ داخلها .واضاف الناطق الاعلامي انه ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات حُددت هوية مرتكب الجريمة وهو من ذوي الاسبقيات والقي القبض عليه واعترف بالتحقيق معه بارتكاب الجريمة بعد تتبع الموظف منذ خروجه من البنك وما زال التحقيق جارياً في القضية.وأهاب الناطق الاعلامي بالاخوة المواطنين والمقيمين عدم ترك مبالغ مالية داخل مركباتهم تحت اي ظرف كان لتفويت الفرصة على مثل اولئك الاشخاص الذين يستغلون ذلك لارتكاب جرائمهم.