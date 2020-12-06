الأحد 06-12-2020
الوكيل الاخباري

الحكومة تكشف عن دعم نقدي جديد للأسر الفقيرة والمحتاجة

حقيقة تقليص ساعات الحظر الليلي بالاردن

السلطات التونسية تقرر تمديد الحظر بسبب كورونا حتى 31 آذار

عمان: 557 إصابة جديدة بكورونا

البحرين : تسجيل 132 إصابة جديدة بكورونا

أندونيسيا: 151 وفاة جديدة و 6089 إصابة جديدة بكورونا

القبض على 8 اشخاص من تجار ومروجي المواد المخدرة

الزرقاء : اختتام دورة تدريبية للعاملين في مجال الرقابة على المياه

توجيهات من رئيس الوزراء الى الوزارات والمؤسسات الحكومية

الكشف عن سبب وضع جبيرة على يد وزير الصحة

الأحد، 06-12-2020 07:04 م

القبض على 8 اشخاص من تجار ومروجي المواد المخدرة

1


الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات ومن خلال متابعتهم لكافة النشاطات الاجرامية المرتبطة بالاتجار وترويج المواد المخدرة فقد تعاملوا خلال الأيام الماضية مع ثلاث قضايا نوعية في محافظتي المفرق وعجلون وألقوا القبض خلالها على كافة المتورطين وما بحوزتهم من مواد مخدرة .
اضافة اعلان

ففي محافظة المفرق تم التعامل مع قضيتين حيث جرت خلال القضية الاولى مداهمة منزل احد تجار المواد المخدرة والقي القبض عليه وعلى شخص آخر مطلوب بحقه 20 طلباً بقضايا المخدرات وغيرها ومتوارٍ عن الانظار منذ سنوات وضبط داخل المنزل بعد تفتيشه على 6 كفوف من الحشيش المخدرة.

وفي القضية الأخرى فقد جرت مداهمة احدى المركبات وبداخلها ثلاثة اشخاص بعد ورود معلومات حول حيازتهم لكميات من المواد المخدرة حيث القي القبض عليهم جميعاً وبتفتيش المركبة تم ضبط حوالي 2 كيلو من مادة الكريستال المخدرة .

وفي محافظة عجلون جرت مداهمة مطلوب خطير بحقه 17 طلباً امنياً منها ستة طلبات بقضايا ترويج المواد المخدرة حيث أُلقي القبض عليه وعلى شخصين آخرين كانا برفقته بعد أن حاولوا الفرار وأبدوا مقاومة للقوة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220203144048684004016

حقيقة تقليص ساعات الحظر الليلي بالاردن

شارع في مدينة الزرقاء-%28الغد%29

الزرقاء : اختتام دورة تدريبية للعاملين في مجال الرقابة على المياه

1220206121641878399959

توجيهات من رئيس الوزراء الى الوزارات والمؤسسات الحكومية

main_image5fccff82af93c

الكشف عن سبب وضع جبيرة على يد وزير الصحة

الرئاسة-715x400

قرار من مجلس الوزراء حول معادلة شهادات التوجيهي

b3ac5b408f63f3bab213df1319ac8ef0

قروض للأدلاء السياحيين من البنك المركزي

أخبار متعلقة
سسضص32222222222222222222222222222-588x330

المفرق : 2,150 مليون دينار لاستحداث مبنى جديد للأحوال المدنية

حازم

هذا ما تم العثور عليه بحوزة الشهيد الشديفات -شاهد

الجيش

الجيش العربي : مصرع شخص أثناء محاولته التسلل وتهريب مخدرات

11202014215849769482491

7 تحذيرات من مديرية الامن العام للمواطنين

1

ارتفاع عدد الأسلحة التي تم ضبطها عقب الانتخابات إلى 98 قطعة

8f5ebcc9-9102-4057-bb47-5c2aa459c5af

مداهمة تجمع لأنصار مرشحين في إحدى محافظات الشمال