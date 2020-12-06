القبض على 8 اشخاص من تجار ومروجي المواد المخدرة

الوكيل الاخباري -

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قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات ومن خلال متابعتهم لكافة النشاطات الاجرامية المرتبطة بالاتجار وترويج المواد المخدرة فقد تعاملوا خلال الأيام الماضية مع ثلاث قضايا نوعية في محافظتي المفرق وعجلون وألقوا القبض خلالها على كافة المتورطين وما بحوزتهم من مواد مخدرة .ففي محافظة المفرق تم التعامل مع قضيتين حيث جرت خلال القضية الاولى مداهمة منزل احد تجار المواد المخدرة والقي القبض عليه وعلى شخص آخر مطلوب بحقه 20 طلباً بقضايا المخدرات وغيرها ومتوارٍ عن الانظار منذ سنوات وضبط داخل المنزل بعد تفتيشه على 6 كفوف من الحشيش المخدرة.وفي القضية الأخرى فقد جرت مداهمة احدى المركبات وبداخلها ثلاثة اشخاص بعد ورود معلومات حول حيازتهم لكميات من المواد المخدرة حيث القي القبض عليهم جميعاً وبتفتيش المركبة تم ضبط حوالي 2 كيلو من مادة الكريستال المخدرة .وفي محافظة عجلون جرت مداهمة مطلوب خطير بحقه 17 طلباً امنياً منها ستة طلبات بقضايا ترويج المواد المخدرة حيث أُلقي القبض عليه وعلى شخصين آخرين كانا برفقته بعد أن حاولوا الفرار وأبدوا مقاومة للقوة.