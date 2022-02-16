الاوبئة: تنفيذ الإجراءات التخفيفية خلال 4 أسابيع

الوكيل الإخباري - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور بسام حجاوي، على أن الإجراءات التخفيفية تسعى إلى التعايش مع الجائحة؛ ليبدأ تنفيذها خلال 4 أسابيع المقبلة.

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وأضاف حجاوي، عبر التلفزيون الأردني، أن إصابات فيروس كورونا ستبدأ بالانخفاض خلال الأسابيع المقبلة، بحيث نصل إلى نهاية الموجة خلال (4-5) أسابيع.



ونوه إلى أنه لا زلنا في الجائحة ولا زلنا نسجل إصابات، لكن يبدو واضحا أن الأردن سجل أعداد ثابتة خلال الأسبوع الماضي والجاري، ما يدل على صحة التوقعات أن المملكة وصلت ذروة الإصابات.