الأربعاء 16-02-2022
الوكيل الاخباري

الملك يؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

الحكومة تطالب آلاف الأردنيين بدفع مستحقات مالية عليهم خلال شهرين - أسماء

تعليمات وأسس جديدة لصرف مكافآت موظفي البلديات - تفاصيل

الحكومة تعلن الأنشطة الزراعية الأكثر خطورة في المملكة - أسماء

الحكومة تعلن عن الصحف الأوسع انتشارا في الاردن

الهندي: إعلان إصابات كورونا يوميا أثار الخوف في نفوس السياح

الحكومة تستوفي 25 إلى 3000 دينار بدل رسوم خدمات جمركية - تفاصيل

الحكومة توافق على إعلان تأسيس 3 أحزاب جديدة

إرادتان ملكيتان بتعيين خريس ودوجان

مجلس الوزراء يقرر إحالات وإنهاء خدمات موظفين - أسماء

الأربعاء، 16-02-2022 12:22 م

الاوبئة: تنفيذ الإجراءات التخفيفية خلال 4 أسابيع

وسط البلد


الوكيل الإخباري - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور بسام حجاوي، على أن الإجراءات التخفيفية تسعى إلى التعايش مع الجائحة؛ ليبدأ تنفيذها خلال 4 أسابيع المقبلة.

اضافة اعلان

 

وأضاف حجاوي، عبر التلفزيون الأردني، أن إصابات فيروس كورونا ستبدأ بالانخفاض خلال الأسابيع المقبلة، بحيث نصل إلى نهاية الموجة خلال (4-5) أسابيع.


ونوه إلى أنه لا زلنا في الجائحة ولا زلنا نسجل إصابات، لكن يبدو واضحا أن الأردن سجل أعداد ثابتة خلال الأسبوع الماضي والجاري، ما يدل على صحة التوقعات أن المملكة وصلت ذروة الإصابات.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
110186_1_1617802798

بدء التسجيل بمشروع دعم سبل العيش في الأردن - رابط

7386fdda-1acc-4aaa-b8dc-ea053bf41fd5

تعليمات وأسس جديدة لصرف مكافآت موظفي البلديات - تفاصيل

Screenshot_42

الحكومة تعلن الأنشطة الزراعية الأكثر خطورة في المملكة - أسماء

WhatsApp Image 2022-02-16 at 3.50.23 PM

افتتاح فرع إنتاجي يوفر 200 فرصة عمل في الشوبك

2202215174912315314996

الحكومة تعلن عن الصحف الأوسع انتشارا في الاردن

17520Image1-1180x677_d

الهندي: إعلان إصابات كورونا يوميا أثار الخوف في نفوس السياح

أخبار متعلقة
1020202874117908170579

الأردن يتخطى حاجز مليون و200 ألف إصابة وارتفاع ملحوظ بإشغال "العناية الحثيثة" في إقليم الوسط

2eiW6AEqt3xPbeicT60T5HqCg0RIxUSgokVPbUe7

الأردن يسجل ارتفاعاً جديداً بنسبة الفحوص الإيجابية ونحو 4100 إصابة جديدة بكورونا السبت

main_image5fce6ac85cf7d

كريشان يلغي الاجتماع الأسبوعي مع المراجعين بعد إصابة موظفين في "الإدارة المحلية" بكورونا

دائرة-قاضي-القضاة

تعليق العمل بمحكمة عمان الابتدائية الشرعية للمنطقة الشرقية التوثيقات 3 أيام

GettyImages-1225478250

تغريم 17 شخصًا بالمفرق نحو 9 آلاف دينار ساهموا بنشر فيروس كورونا

1220212683659455029935

وزير التربية: تأجيل دوام المدارس أو العودة عن بعد بين يدي لجنة الأوبئة اليوم