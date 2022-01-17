كريشان يلغي الاجتماع الأسبوعي مع المراجعين بعد إصابة موظفين في "الإدارة المحلية" بكورونا

الوكيل الاخباري - حرصاً على صحة وسلامة المُراجعين وعائلاتهم والمجتمعات التي يخالطونها، يعتذر نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان عن استقبال المواطنين المراجعين في اللقاء الأسبوعي المفتوح ليوم غدٍ الثلاثاء وحتى إشعار آخر، وذلك بعد ثبوت إصابة عدد من موظفي الوزارة بفيروس كورونا.

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واكد كريشان بأن هذا القرار يأتي التزاماً بأوامر الدفاع، وتماشياً مع الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.



كما أكد بأنه سيعود للقاء الأسبوعي بعد التأكد من عدم إصابة موظفين آخرين بفيروس كورونا، وسيتم الإعلان عن ذلك في مختلف وسائل الإعلام.



وأعرب كريشان عن أمله بأن يلتزم المراجعون بهذا الإجراء المؤقت الذي يهدف إلى المصلحة العامة.



وعلى صعيد متصل قرر نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية تعقيم الوزارة، وأن يقوم الموظفون بإجراء فحص فيروس كورونا، حرصاً على صحتهم وسلامتهم.



ودعا كريشان أيضاً مراجعي الوزارة من البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية ومختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية إلى عدم الحضور للوزارة هذه الأيام، والاكتفاء بمتابعة معاملاتهم عبر وسائل الاتصال الإلكترونية والهاتفية.