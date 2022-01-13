الخميس 13-01-2022
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الخميس، 13-01-2022 11:03 ص

الاوبئة: نسبة انتشار أوميكرون في الأردن 45%

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الوكيل الإخباري - كشف عضو اللجنة الوطنية للاوبئة الدكتور مهند النسور، أن نسبة انتشار المتحور أوميكرون وصلت في الأردن إلى 45% من مجموع الإصابات التي تُسجل يومياً.

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وبيّن النسور لـ " الوكيل الإخباري" أن التوقعات تشير إلى أن هذا المتحور سيكون سائداً في المملكة مع نهاية الشهر الحالي أو أول اسبوع من شهر شباط المقبل.


وأشار إلى أن نسبة الإصابات بهذا المتحور تدخل ضمن النسب الايجابية للفحوصات التي تعلن يومياً، منوهاً إلى أنه قد يكون هناك تفصيل أكثر ضمن الإيجاز اليومي  لعدد المصابين بالمتحور أوميكرون.


وقال النسور إن هذه النسب تدل بشكل واضح على سرعة انتشار أوميكرون، منوهاً إلى أنها كانت قبل اسبوعين 15% والآن وصلت إلى 45%، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة مع الأيام القادمة.


وأظهرت بيانات وزارة الصحة، وجود 28 ألفا و 814 إصابات كورونا نشطة في الأردن حتى صباح اليوم الخميس.


ووفق الإيجاز اليومي، توفي 12 ألفا و 932 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 23 حالة وفاة أمس الأربعاء.

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