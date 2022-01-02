الصحة: جرعتي اللقاح تعطي 40% من المناعة ضد أوميكرون

الوكيل الإخباري -

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قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، إن جرعتي اللقاح تعطي 40% من المناعة ضد متحور أوميكرون، لكن الجرعة الثالثة تعطي 80% من المناعة ضد المتحور الإفريقي.وبين البلبيسي، في تصريحات إذاعية، اليوم الأحد، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت باستيعاب عدد الحالات المرتفع من إصابات كورونا.وأضاف أن الأردن وصل إلى قمة ذروة الموجة الحالية من إصابات الفيروس، وبدأت الإصابات بالانخفاض خلال الأيام الماضية، مبينا أن المستشفيات حالياً تستوعب 850 حالة فقط، وهو ما يدل على الاستقرار الوبائي في الأردن.وأشار إلى أن هنالك إقبال لافت من المواطنين على أخذ الجرعة الثالثة، لافتا إلى أنه لا يوجد ما يمنع من خلط اللقاحات في الأردن، وبإمكان الشخص أخذ جرعة لقاح مختلف عن الجرعتين اللتين حصل عليهما سابقاً.