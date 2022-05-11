الأربعاء 11-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الاحتلال يقتحم منزل شيرين أبو عاقلة في القدس

لتجنب التوقيف في المطارات.. العدل توفر 9 محاسبين على مدار الساعة

إنهاء المرحلة الاولى من تشريح أبو عاقلة

العسعس: لا رفع للنسب الضريبية على السلع

الغذاء والدواء: إيقاف 36 منشأة عن العمل خلال فترة عيد الفطر

بيتكوين تتراجع 55% من ذروتها في نوفمبر

تحديد موعد ومكان تشييع جثمان شيرين ابوعاقلة

ارتفاع أسعار النفط عالميا

محاكمة صبي طعن فتاة حتى الموت بسبب سناب شات في بريطانيا

الصحفي المصاب علي السمودي يروي تفاصيل إطلاق النار عليه وعلى شيرين أبو عاقلة

الأربعاء، 11-05-2022 02:12 م

البترا التنموي يوقع اتفاقية لاستثمار مشروع المنطاد الثابت

92b7bbcafd1f4a35b91504965a3748c5


الوكيل الإخباري - وقعت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، اليوم الأربعاء، اتفاقية استثمار لمشروع "المنطاد الثابت" مع إحدى المؤسسات المحلية في مدينة البترا.

اضافة اعلان


وتأتي الاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس المفوضين الدكتور سليمان الفرجات، ومالك المؤسسة بركات النوافلة، ضمن خطط السلطة لإنشاء مشاريع استثمارية متنوعة في المنطقة تُثري تجربة الزائر وتوفر فرص عمل إضافية للمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى تشجيع سياحة المغامرة ضمن إقليم البترا.


وأوضح النوافلة أن هذا المشروع سيكون قيمة مضافة للمنطقة، وهو الأول من نوعه على المستوى الإقليمي، مشيرا إلى أن المشروع سيوفر فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي، وسيقدم منتجا محليا يليق بسمعة السياحة الأردنية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp-Image-2020-07-25-at-23.17.43

عزايزة يفتتح مؤتمر مجموعة سكك حديد الشرق الأوسط

1-132

النجار : الشباب المفعمون بالمعرفة يصنعون مستقبل الأردن المشرق

627a29bb9bcb7

لتجنب التوقيف في المطارات.. العدل توفر 9 محاسبين على مدار الساعة

وزير المالية

العسعس: لا رفع للنسب الضريبية على السلع

إغلاق محل - (تعبيرية)

إغلاق مصنع بلاستيك في الشونة الوسطى

625bbed530825

أمانة عمّان تحصد جائزة دبي للمدينة الرائدة بالنقل المستدام

أخبار متعلقة
1649584203371

رمضانيات تواصل فعالياتها في الكرك

image

الغذاء والدواء تحذر ربات البيوت خلال فك تجميد المجمدات

320221393449343594480

رصد مركبة تسير بسرعة 214 كم على طريق الـ100

2019_12_28_12_48_43_985

الدفاع المدني: تجنبوا هذا الأمر خلال نهار رمضان

شرطة سير (3)

السير: 80% من الحوادث المرورية في رمضان تقع قبل الإفطار

0L5A9566

مراكز التطعيم يوم الثلاثاء - أسماء