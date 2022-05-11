البترا التنموي يوقع اتفاقية لاستثمار مشروع المنطاد الثابت

الوكيل الإخباري - وقعت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، اليوم الأربعاء، اتفاقية استثمار لمشروع "المنطاد الثابت" مع إحدى المؤسسات المحلية في مدينة البترا.

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وتأتي الاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس المفوضين الدكتور سليمان الفرجات، ومالك المؤسسة بركات النوافلة، ضمن خطط السلطة لإنشاء مشاريع استثمارية متنوعة في المنطقة تُثري تجربة الزائر وتوفر فرص عمل إضافية للمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى تشجيع سياحة المغامرة ضمن إقليم البترا.



وأوضح النوافلة أن هذا المشروع سيكون قيمة مضافة للمنطقة، وهو الأول من نوعه على المستوى الإقليمي، مشيرا إلى أن المشروع سيوفر فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي، وسيقدم منتجا محليا يليق بسمعة السياحة الأردنية.