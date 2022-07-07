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الخميس، 07-07-2022 12:44 م

البترا تحتفي بالذكرى الـ15 لفوزها بعجائب الدنيا السبع

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الوكيل الإخباري - احتفلت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالذكرى الـ15 لاختيار البترا كإحدى ‏عجائب الدنيا السبع الجديدة، وذلك بإضاءة معالم في البترا‎.‎اضافة اعلان


وشهدت احتفالية السلطة إضاءة بعض المواقع الأثرية في البترا، وكانت منها إضاءة ‏الدير لأول مرة، كما سيتم إضاءة الخزنة والمسار الرئيسي في الموقع الأثري مساء اليوم الخميس.‏

وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا سليمان الفرجات إن السلطة تحيي هذه ‏الذكرى سنوياً بتاريخ 7/7 من كل عام لأهمية هذا اليوم في تاريخ البترا وترويج ‏البترا عالمياً.‏

وأضاف الفرجات أن العام الحالي يشهد تحسناً كبيراً في أعداد زوار المدينة الوردية ‏بعد أن شهدت عامين أثرت خلالهما جائحة كورونا على أعداد الزوار وأغلقت ‏منشآت سياحية أبوابها، لكن سرعان ما عادت البترا بفضل سمعتها ومكانتها العالمية ‏لتستعيد ألقها السياحي.‏

وأشار إلى أن السلطة نفذت العديد من المشاريع الاستثمارية في منطقة إقليم ‏البترا خلال السنوات الماضية بهدف زيادة تنافسية البترا كوجهة سياحية عالمية، ‏وتعمل بشكل مستمر لتحسين واقع السياحة والبنية التحتية في المنطقة وتقديم الحوافز ‏والإعفاءات المشجعة للاستثمار في البترا، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين ‏في المنطقة‎.‎

وتستعد السلطة لتشغيل مشروع القرية التراثية وتفعيل خطة النقل من الطريق الخلفي ‏وإنشاء مركز زوار بيضا، بعد أن استبدلت العربات المجرورة بالخيول بالسيارات ‏الكهربائية الصديقة للبيئة بالتعاون مع جمعية أصحاب الرواحل العاملة في البترا.‏

 




 

 


 

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