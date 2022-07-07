البترا تحتفي بالذكرى الـ15 لفوزها بعجائب الدنيا السبع

الوكيل الإخباري -
احتفلت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالذكرى الـ15 لاختيار البترا كإحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة، وذلك بإضاءة معالم في البترا.اضافة اعلان
وشهدت احتفالية السلطة إضاءة بعض المواقع الأثرية في البترا، وكانت منها إضاءة الدير لأول مرة، كما سيتم إضاءة الخزنة والمسار الرئيسي في الموقع الأثري مساء اليوم الخميس.
وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا سليمان الفرجات إن السلطة تحيي هذه الذكرى سنوياً بتاريخ 7/7 من كل عام لأهمية هذا اليوم في تاريخ البترا وترويج البترا عالمياً.
وأضاف الفرجات أن العام الحالي يشهد تحسناً كبيراً في أعداد زوار المدينة الوردية بعد أن شهدت عامين أثرت خلالهما جائحة كورونا على أعداد الزوار وأغلقت منشآت سياحية أبوابها، لكن سرعان ما عادت البترا بفضل سمعتها ومكانتها العالمية لتستعيد ألقها السياحي.
وأشار إلى أن السلطة نفذت العديد من المشاريع الاستثمارية في منطقة إقليم البترا خلال السنوات الماضية بهدف زيادة تنافسية البترا كوجهة سياحية عالمية، وتعمل بشكل مستمر لتحسين واقع السياحة والبنية التحتية في المنطقة وتقديم الحوافز والإعفاءات المشجعة للاستثمار في البترا، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في المنطقة.
وتستعد السلطة لتشغيل مشروع القرية التراثية وتفعيل خطة النقل من الطريق الخلفي وإنشاء مركز زوار بيضا، بعد أن استبدلت العربات المجرورة بالخيول بالسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة بالتعاون مع جمعية أصحاب الرواحل العاملة في البترا.