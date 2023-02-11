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السبت، 11-02-2023 04:06 م

البت بقرار إدخال مواد غذائية تتضمن ثاني أكسيد التيتانيوم الأسبوع الحالي

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات أنه سيتم خلال الاسبوع الحالي البت بإدخال ارساليتين من المواد الغذائية تحتويان على مادة ثاني أكسيد التيتانيوم وصلوا الى الأردن قبل قرار حظرها.

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وأضاف مهيدات لـ " الوكيل الإخباري" أن المؤسسة قررت منذ مطلع العام منع استيراد أي مادة غذائية تتضمن ثاني أكسيد التيتانيوم، موضحاً أن هاتان الارساليتان متوقفتان منذ 26/12/2022 أي قبل القرار بسبب إضراب الشاحنات والعطل الرسمية في وقتها. 


وأشار إلى أن بعض الدول قررت منع ادخال هذه المادة، وأخرى قررت اجراء المزيد من الدراسات، موضحا أن الأردن كان من الدول السباقة بقرار منع ادخالها وفقا لدراسات عدة. 


ووفقا لبيان سابق من المؤسسة فان دراسات بينت ضرر هذه المادة على الإنسان وعدم صلاحيتها للاستخدام البشري.

 




 

 


 

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