البحوث الزراعية ينفذ برنامجاً تدريبياً حول تقنيات الري الحديثة

الوكيل الاخباري -

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نفذ المركز الوطني للبحوث الزراعية برنامجا تدريبيا لكوادر مؤسسة الإقراض الزراعي، ضمن مشروع التقنيات المائية المبتكرة الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبتنفيذ من منظمة "مرسي كورب".واستهدف البرنامج التدريبي كوادر الإقراض الزراعي لبناء وتعزيز قدراتهم الفنية والتقنية حول تقنيات الرّي الحديثة، وأثرها على تقييمهم لطلبات الإقراض المتخصصة حول التقنيات التي من شأنها توفير المياه وتقنين استخداماته، بهدف زيادة إقبال المزارعين على تبني تقنيات وممارسات موفرة للمياه في مزارعهم.