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الإثنين، 15-11-2021 07:21 م

البدور : العودة للإغلاقات واردة بالاردن في هذه الحالة

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الوكيل الاخباري - قال الدكتور ابراهيم البدور رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن العودة للإغلاقات في الأردن مرهونة بنسب الإشغال في المستشفيات.

وأوضح البدور في تصريحات صحفية أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة مرشحة للارتفاع خلال الأيام المقبلة، مبينا أن معدل الارتفاع بأعداد الإصابات وصل إلى ألف مصاب كل أسبوع.
 
ونوه إلى أن أسباب الزيادة الملحوظة في أعداد الإصابات تعود إلى انخفاض نسبة المناعة المجتمعية، والانفتاح العام الذي حصل في المملكة، بالإضافة إلى التجمعات في الأسواق والحفلات والمدارس والجامعات.
 
"في الوقت الحالي لا يوجد نية لدى الحكومة بالعودة للإغلاقات من جديد، لكن في حال ارتفعت نسبة الإشغال بالمستشفيات ستعتزم الحكومة العودة للإغلاق الجزئي فقط لا غير"، وفق البدور.

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