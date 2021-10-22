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الجمعة، 22-10-2021 10:55 م

الهواري : الوزارة بدأت بإعطاء الجرعة المعززة للأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم الستين

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، على أهمية مواصلة إقبال الجميع على تلقي المطاعيم، إذا أردنا أن نبقي على فتح القطاعات الإقتصادية كاملة ، والوصول الى أعلى نسبة من تطعيم الفئات المستهدفة والتي وصلت لغاية الآن الى نسبة جيدة بلغت 54%.

وحول أهمية تلقي الجرعة الثالثة من المطعوم، قال ان الوزارة بدأت بإعطاء الجرعة المعززة للأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم الستين عاما، أو ممّن لديهم أمراضا مزمنة، او العاملين في القطاع الصحي، داعيا كل من يزيد عمره عن 60 عاما أن يأخذ الجرعة المعززة، مقدرا أن من يحتاجون للجرعة الثالثة المعززة يبلغ حوالي 800 ألف شخص، ولافتا الى أن 90% من إدخالات المستشفيات هم من غير المطعمين .

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