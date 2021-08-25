الأربعاء 25-08-2021
الوكيل الاخباري

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

النائب العام يصادق على قرار الظن بقضية أسامة العجارمة

ضبط اعتداءات جديدة كبيرة على خطوط مياه رئيسية في ثلاث محافظات

تقرير صادر عن وزارة التنمية وسط تأثير كورونا

بدء المرحلة التجريبية لتفعيل الهوية الرقمية

بلعاوي لـ الوكيل : الإجازة النهائية للقاح فايزر تزيد الإقبال عليه

تقرير جديد للمخابرات الأمريكية حول لغز منشأ كورونا

الصحة الفلسطينية: ارتفاع إصابات كورونا بوتيرة سريعة

القبض على متسلل من سوريا إلى الأردن

البدور لـ الوكيل : المملكة في مأمن لفتح القطاعات ورفع القيود

عاجل

بلعاوي لـ الوكيل : الإجازة النهائية للقاح فايزر تزيد الإقبال عليه

الأربعاء، 25-08-2021 10:24 ص

البدور لـ الوكيل : المملكة في مأمن لفتح القطاعات ورفع القيود

5202123112236313711078


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - قال عضو مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور إبراهيم البدور،  ان الأول من أيلول القادم يشكل تاريخا  مهما للاردنيين نتيجة لعودة فتح القطاعات بشكل كامل من مدارس وجامعات و قطاعات تجارية وصناعية .

اضافة اعلان

 

ولفت الأربعاء في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" أن ذلك إشعارا برفع القيود التي كانت مفروضة على حركة المواطنين و سبل رزقهم .

وبيّن البدور، أن 18 شهراً عاشها الاردنيون في ظلّ معاناتهم من فيروس كورونا حيث الإغلاقات للعديد من القطاعات، الأمر الذي أثر سلبا على جوانب الحياة المختلفة خاصة الاقتصادية .

"أول حالة سُجلت في الاردن كانت في بداية شهر آذار / 2020، بعدها دخلت المملكة في موجات متعددة ؛ أولها في شهر آب /2020 وثانيها في شهر شباط/ 2021 وكانت الموجة الثانيه التي تعتبر الأعنف والأقوى  حيث وصل عدد  الوفيات  الى 116 وفاة و 10 الاف حالة مسجلة يوميًا" ، وفق البدور .


وأشار في معرض حديثه إلى أنه في بداية  2021 تم إدخال مطعوم كورونا إلى الاردن ، وكان ذلك حدثا مهما على صعيد محاربة الفيروس ، حيث عمل الاردن على تنويع خياراته من المطاعيم وذلك لقلتها وزيادة الطلب العالمي عليها.

 

وتابع البدور " واجه برنامج التطعيم الوطني عراقيل كثيرة ؛ تمثلت في التشكيك من جانب وعدم الإقبال عليه من جانب اخر خلال الـ6 الشهور الاولى حيث لم يتم تطعيم الا 15% من المواطنين " .

وأوضح أنه في بداية شهر  أيار (5) من هذا العام وضعت الحكومه خطة التعافي من وباء كورونا ، وحددت تواريخ الفتح التدريجي وكانت على شكل 3 مراحل بدأت في شهر حزيران (6) ، ثم شهر (7) ، وانتهاءً في شهر أيلول ( 9) ،بحيث تعود الحياة الى طبيعتها مع رفع كافة القيود.


وشدد على أهمية عمل دراسة مناعية للسكان في المملكة ، وأردف قائلا " في حال وصولنا الى نسبة اكثر من 70 % -80% من السكان ممن يملكون اجساما مضادة  فهذا يعني أننا وصلنا الى ما يسمى "المناعة المجتمعية" ،والتي عندها يمكن فتح القطاعات والعودة إلى الحياة الطبيعية " .

وأضاف البدور" وزارة الصحة قامت فعليًا بهذة الدراسة مع منظمة الصحة العالمية، ولكن لم يتم نشر هذه الدراسة لغاية الان ،ولكن الذي رشح ان 70% من العينة أثبتت وجود أجسام مضادة عندها ، وهذا يعني بشكل غير مباشر ان 70% من السكان أصبح لديهم مناعة ضد فيروس كورونا" .

و قال "ان العلامات  الاخرى على وصول الاردن لمشارف المناعة المجتمعية  تتمثل في عدة ملاحظات ، أولها عدد الإصابات الثابت وغير التصاعدي بالرغم من دخولنا في موجه ثالثة".


إضافة إلى ذلك " عدم ارتفاع  الاصابات بشكل كبير  وثباتها بالرغم  من عدم التقييد في شروط السلامة من تباعد جسدي وارتداء كمامات والذي نشاهده في المجتمع وعدم زيادة الأعداد بالرغم  من عدم الاقبال على المطاعيم حيث  لم يتم تطعيم إلا 26% ( جرعتين )من سكان الأردن والمفروض هو تطعيم 70% من السكان"، وفق البدور.

 

وقال البدور " يبدو أننا في مأمن نسبي و لا يوجد خطورة لفتح القطاعات بشكل كامل مع بداية شهر أيلول /9 ، لكن مع مراقبة للوضع الوبائي و متابعة منحنى الفيروس لكي لا تحدث انتكاسات غير متوقعة والتركيز على أخذ المطعوم خاصة للاشخاص  الذين لم يصابوا سابقاً ، وعدم التراخي قي العمل بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات خصوصاً في الأماكن المزدحمة ".

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
محكمة أمن الدوله لوغو

النائب العام يصادق على قرار الظن بقضية أسامة الرحيل

وزارة المياه

ضبط اعتداءات جديدة كبيرة على خطوط مياه رئيسية في ثلاث محافظات

820212218358496553915

تقرير صادر عن وزارة التنمية وسط تأثير كورونا

هوية

بدء المرحلة التجريبية لتفعيل الهوية الرقمية

فايزر 2

بلعاوي لـ الوكيل : الإجازة النهائية للقاح فايزر تزيد الإقبال عليه

8202118171756400203400

القبض على متسلل من سوريا إلى الأردن

أخبار متعلقة
820212019283122451772

الحكومة : لاتراجع عن فتح القطاعات في شهر ايلول

7202124115029226913562

صورة تثير قلق الأردنيين وتساؤلات : هل سيعود الحظر الشامل ؟ - شاهد

7202128235255805417596

أسماء مراكز تطعيم اليوم الخميس

720212717324952420929

تنويه لمتلقي مطعوم سينوفارم الصيني بالاردن

كورونا 7

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

7202127173316741341749

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم