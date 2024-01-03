البريد الأردني والمتكاملة للخدمات اللوجستية توقعان اتفاقية تعاون

الوكيل الاخباري - وقعت شركة البريد الأردني، والشركة المتكاملة للخدمات اللوجستية والشحن "أو تي سي" اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون لاستخدام المكاتب البريدية في مجال النقل البريدي.

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وبحسب بيان لشركة البريد، وقع الاتفاقية مدير عام الشركة بالوكالة هنادي الطيب، ومدير عام "أو تي سي" أنس عارضة، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود.



وقالت الطيب، إن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، حيث ستسمح للشركة المتكاملة بنقل واستلام وتسليم شحنات "البريد السريع" الخاصة بشركة "أو تي سي" من وإلى المكاتب البريدية لتسليمها إلى أصحابها.

‎وبينت أن الاتفاقية ستعزز تطوير الخدمات البريدية المقدمة للمتعاملين مع البريد، من خلال توسيع القنوات اللوجستية المتاحة لنقل البريد الخاص بهم ضمن المكاتب البريدية التي تمتلكها شركة البريد في أنحاء المملكة، ما يوفر الجهد والوقت والمال على المتعاملين مع البريد الأردني و" أو تي سي ".