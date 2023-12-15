الجمعة 15-12-2023
الوكيل الاخباري
 

ورشة عمل لتطوير خطة اتصال وتوعية لقطاع المياه في محافظات الجنوب

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الجمعة، 15-12-2023 08:35 م

ورشة عمل لتطوير خطة اتصال وتوعية لقطاع المياه في محافظات الجنوب

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الوكيل الاخباري - افتتح مدير عام شركة مياه العقبة المهندس مالك الرواشدة، اليوم الجمعة، ورشة تطوير خطة الاتصال والتوعية بالمياه في محافظات الجنوب ضمن مشروع حوكمة قطاع المياه الذي تنفذه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وقال الرواشدة، إن العمل التكاملي بين شركات المياه في الجنوب يسهم بتحقيق الأهداف التي تسعى إليها شركة مياه العقبة ضمن خطط إدارة المياه على المستوى الوطني، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للمياه التي رسمتها وزارة المياه والري بناء على رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني للنهوض بالمحاور الاقتصادية كافة، لتعزيز نمو الاقتصاد وتحقيق الرفاه والعيش الكريم للمواطنين.

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