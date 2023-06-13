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الثلاثاء، 13-06-2023 07:12 م

افتتاح معرض الطوابع الأذرية في متحف البريد الأردني

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الوكيل الاخباري - أفتتح رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، بحضور السفير الأذربيجاني لدى المملكة إيلدار سليموف، اليوم الثلاثاء معرض الطوابع الأذرية، الذي أقامته السفارة في متحف الطوابع التابع للبريد الأردني.

وبحسب بيان شركة البريد الأردني، قال الداوود إن البريد الأردني هو أحد إنجازات الدولة والشاهد على ما جرى إنجازه منذ التأسيس ولغاية الآن، ويعد حافظا لذاكرة البلاد من خلال إصدارات الطوابع التي وثقت مختلف المناسبات، مشيرا إلى أنه مع التطور الكبير في قطاع التكنولوجيا والاتصالات لم يعد البريد يقدم خدمات تقليدية، بل تعداها إلى الكثير من الخدمات المتطورة الأساسية التي يقدمها للمواطنين والمستفيدين نيابة عن مؤسسات ودوائر وشركات من القطاعين العام والخاص .

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