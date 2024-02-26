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الإثنين، 26-02-2024 03:11 م

البريد الأردني يفوز بجائزة خدمة العملاء للبريد السريع

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الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد البريدي العالمي "تعاونية البريد السريع" فوز البريد الأردني بجائزة خدمة العملاء للبريد السريع، الذي أجراه الاتحاد على أعمال شركة البريد الأردني وإدارات بريدية أخرى خلال عام كامل.

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وبحسب بيان لشركة البريد اليوم الاثنين، استحق البريد هذه الجائزة نتيجة لما قام به قسم خدمة العملاء بمديرية التسويق والمبيعات في الشركة من العمل المتواصل خلال عام 2023.


وتعكس الجائزة التي منحت لـ 28 دولة من ضمنها الأردن من أصل 192 دولة، مدى التميز في تقديم الخدمة للحصول على رضا المتعاملين مع البريد، والاهتمام بتجربة العملاء ومعالجة ومتابعة استفساراتهم وفق آلية سريعة تعكس مدى الاستجابة لطلباتهم.

 




 

 


 

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