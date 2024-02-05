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مكاتب البريد تستقبل طلبات الالتحاق بالجامعات للدورة التكميلية 2024

الإثنين، 05-02-2024 01:38 م

مكاتب البريد تستقبل طلبات الالتحاق بالجامعات للدورة التكميلية 2024

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الوكيل الإخباري - أعلن البريد الأردني أن مكاتبه قد بدأت باستقبال الطلبة الراغبين الالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية، للدورة التكميلية 2024.

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وبحسب بيان لشركة البريد اليوم الاثنين فإن مكاتب البريد قد بدأت منذ صباح يوم أمس الأحد استقبال الطلبة بعد اكتمال الاستعدادات في مختلف المديريات التابعة لشركة البريد بما يمكنهم من تقديم الطلبات ودفع الرسوم من خلال مكاتب البريد بواسطة نظام مدفوعاتكم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 4/ 2 / 2024 ولغاية نهاية يوم الثلاثاء الموافق 6 / 2 / 2024.


وأوضح البيان أن الطالب يجب أن يقوم بتقديم الطلب أولاً ثم بعد ذلك يقوم بدفع رسم الطلب، بحيث يكون الرقم الوطني هو رقم الدفع الالكتروني مشيرا الى ان خطوات الدفع تتم على النحو التالي : أولا : فئة المفوتر : حكومي، ثانيا : اسم المفوتر : وحدة تنسيق القبول الموحد ، ثالثا : نوع الخدمة : ( يتم الاختيار بناءً على طلب الطالب/العميل ) ، رابعا : رقم الاشتراك : الرقم الوطني.

 




 

 


 

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