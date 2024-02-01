الشواربة والحمادين: نهدف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

الوكيل الإخباري - تحقيقاً لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في إصلاح القطاع العام وعملاً بتوجيهات جلالته لتعزيز الدور الاستشاري لديوان المحاسبة، أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين أن المرحلة المقبلة من عمل الديوان سيتم التركيز فيها على جانب تقديم المشورة الفنية للجهات الخاضعة للرقابة، وذلك بهدف الارتقاء بعمل المؤسسات العامة الخاضعة لرقابة الديوان وضمن سياق النهج الإصلاحي الذي تبنته الدولة الأردنية في محاورها الثلاث السياسية والاقتصادية والإدارية.

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وأكد الحمادين خلال زيارته أمانة عمان ولقاءه الدكتور يوسف الشواربة أمين عمان أن هدف الديوان هو المساهمة في نجاح مؤسسات الدولة خاصة في قطاع الحكم المحلي، من خلال التركيز على الرقابة الوقائية وتفعيل أنظمة الرقابة الداخلية التي تعد خط الدفاع الأول لأي مؤسسة، والتي تهدف الى الحد من الأخطاء بغية حماية المال العام من الهدر والضياع وإدارة الموارد العامة بكفاءة، مشيراً الى أن هذه الزيارة تعد الأولى لمؤسسة وطنية تعمل على خدمة ما يزيد عن 4 مليون مقيم وساكن.



ولفت الحمادين الى أهمية الاستفادة من المخرجات الرقابية وعلى وجه التحديد التوصيات التي تصدر عن ديوان المحاسبة والتي ستساهم في تمكين الأمانة من تحقيق الإصلاح المنشود، موضحاً بأن نهج التواصل مع كافة مؤسسات الدولة الخاضعة لرقابة الديوان سيستمر خلال الفترة القادمة لتفعيل التعاون والتنسيق فيما بينها بهدف دفع عجلة اصلاح القطاع العام قدماً، وفقاً لتوجيهات جلالة الملك الى الحكومات الأردنية المتعاقبة حتى يلمس المواطن جودة الخدمات المقدمة له بالوقت والكفاءة المطلوبتين.



من جهته أكد امين عمان الدكتور يوسف الشواربة على أهمية دور ديوان المحاسبة، مبيناً أن العلاقة بين الديوان وأمانة عمان تهدف الى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحاً انه تم استحداث وحدة النزاهة في أمانة عمان عام 2022 والتي تعنى بمتابعة تقارير ديوان المحاسبة وتساهم في ترسيخ قيم النزاهة والعدالة والشفافية.



وقدم الشواربة شرحاً عن الخطط التطويرية للأمانة وخاصة تفعيل خطة التحول الرقمي باعتبار ان الأمانة تقدم كماً هائلاً من الاعمال والأنشطة والخدمات للمواطنين، حيث تقدم حالياً حوالي 134 خدمة الكترونية فضلاً عن استخدام الذكاء الاصطناعي في بعض الخدمات المقدمة كتشغيل الـ ــــRobot كمشروع ريادي.



كما أشار الشواربة الى استحداث وحدة التدقيق والرقابة الداخلية في عام 2022 وربطها بأمين عمان ضمن الهيكل التنظيمي حفاظاً على استقلاليتها، فضلاً عن تطبيق معايير المحاسبة للقطاع الحكومي وتنفيذ خطة التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق.



حضر اللقاء كافة مدراء القطاعات بالإضافة الى المديريات المعنية في ديوان المحاسبة ورئيس مراقبة الديوان في امانة عمان الكبرى بالإضافة الى مدير المدينة في أمانة عمان وعدد من المدراء التنفيذيين.

