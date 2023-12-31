الأحد 31-12-2023
الوكيل الاخباري
 

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

إقرار السياسة الحضرية الوطنية للأردن

وزير إسرائيلي: علينا تشجيع سكان غزة على الهجرة

البريد: تخفيض المديونية ولا عجز ماليا خلال العام الحالي

السعايدة: تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر كانون الثاني بقيمة صفر

الحكومة تقرر تخفيض أسعار المحروقات للشهر المقبل

نتنياهو: إعادة سكان الشمال تتطلب مواصلة القتال

الإحصاءات: 4.40% انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين

"ميرسك" تعلق مرور سفنها في البحر الأحمر لمدة 48 ساعة

منتدى الاستراتيجيات: 2.1 مليار دولار من صادرات الأردن تمرّ عبر باب المندب

عاجل

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 21.822

الأحد، 31-12-2023 04:21 م

البريد: تخفيض المديونية ولا عجز ماليا خلال العام الحالي

1


الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود، إن الشركة عملت خلال العام الحالي من دون أي عجز مالي، واستطاعت تخفيض المديونية بما يقارب 6 .1 مليون دينار ، إضافة إلى إجراء تسويات مع كبار الدائنين، وحل جميع القضايا العمالية .

اضافة اعلان


جاء ذلك، خلال الاجتماع الأخير الذي عقده مجلس إدارة الشركة لهذا العام، اليوم الأحد، برئاسة الداوود وحضور مدير عام الشركة بالوكالة هنادي الطيب، ونائب الرئيس أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، وأعضاء مجلس الادارة، عبد القادر البطاينة، وعمر الطويل، وفادي قطيشات.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى رئاسة الوزراء

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

2

إقرار السياسة الحضرية الوطنية للأردن

1688122044088

السعايدة: تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر كانون الثاني بقيمة صفر

2202319113531480038609

الحكومة تقرر تخفيض أسعار المحروقات للشهر المقبل

65914924db5f2

الإحصاءات: 4.40% انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين

1704022112431

"جهد" يختتم المرحلة الأولى من مشروع رصد الانتهاكات الحقوقية