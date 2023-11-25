4443 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي، التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 4443 طنا، منها 2871 طن خضار، و1218 طن فواكه، و 354 طنا من الورقيات.

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وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا والبصل الناشف بين 30 و40، والبطاطا بين 25 و35 والبندورة بين 7 و15، والجزر بين 40 و60، والخيار بين 40 و70، والزهرة بين 15 و25 قرشا، والليمون بين 35 و50 قرشا، فيما الموز البلدي بين 50 و70 قرشا.