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الثلاثاء، 28-11-2023 06:16 م

الأمانة تطلق حملتها السنوية "عمان بيتنا"

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الوكيل الإخباري - أطلقت أمانة عمان، اليوم الثلاثاء، حملتها السنوية "عمّان بيتنا" التي تنفذها للعام الرابع عشر، بالتعاون مع شركة زين الأردن.

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وتضمنت الحملة توزيع 100 ألف كيس نفايات صممت بشكل يتيح تعليقها داخل المركبات وحافلات النقل العام، وتحمل عبارات توعوية وإرشادية تدعو للمحافظة على البيئة والحد من ظاهرة إلقاء النفايات من نوافذ المركبات.


ووزع أعضاء مجلس الأمانة ومدراء المناطق، صباح اليوم الثلاثاء، الأكياس على المركبات وحافلات النقل العام في الشوارع الرئيسية والتقاطعات المرورية والإشارات الضوئية وفي الحدائق العامة والمراكز التابعة لها.


وتهدف الحملة للحفاظ على المظهر العام للمدينة وتخفيف العبء عن عمال الوطن في تنظيف وجمع النفايات من الشوارع والتقاطعات المرورية التي يعتبر أحد أسبابها رمي النفايات من نوافذ المركبات.


وأعرب مواطنون عن شكرهم للأمانة على هذه اللفتة الطيبة التي من شأنها تعزيز جمالية المظهر العام للمدينة والحفاظ على نظافتها.

 




 

 


 

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