صور - تفاعل وتضامن أردني واسع مع يوم الإضراب نصرة لغزة ورفضاً للعدوان

الوكيل الاخباري – أغلقت قطاعات تجارية وصناعية خاصة في الأردن اليوم الاثنين أبوابها، ضمن يوم الإضراب العالمي الذي دعا اليه ناشطون حول العالم ، بهدف ممارسة ضغط دولي لوقف عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين.

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وأغلقت العديد من المحال التجارية في عمان ومختلف محافظات المملكة أبوابها منذ ساعات صباح الاثنين في وقت شارك طلبة مدارس وجامعات بالإضراب الذي يسعى لتشكيل ضغط دولي لوقف المجازر والإبادة الجماعية للفلسطينيين في القطاع المحاصر.



ووضعت مراكز تجارية ومحلات يافطات على أبوابها تندد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتؤكد مشاركتها بإضراب اليوم.



هذا وكانت أعلنت قوى وطنية في فلسطين أيضا الإضراب الشامل لكافة مناحي الحياة اليوم الإثنين، وذلك ضمن حراك عالمي يدعو لإضراب حول العالم، للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.



























