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الأربعاء، 20-03-2024 11:55 م

البشيتي تحاضر حول متغيرات البيئة التعليمية والصحة النفسية لدى طلبة الجامعات

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الوكيل الاخباري - استعرضت نائب رئيس جامعة جدارا، الدكتورة إيمان البشيتي، أمام أكاديميين وطلبة في جامعة آيدن التركية دراسة بحثية تم إجراؤها في الجامعات الأردنية بعنوان: "متغيرات البيئة التعليمية والصحة النفسية لدى طلبة الجامعات الأردنية".

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وتأتي الدراسة تحت مظلة هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وبمشاركة 4 جامعات أردنية رسمية وخاصة، وفي سياق تفعيل اتفاقية التعاون العلمي والأكاديمي المبرمة بين جامعتي جدارا وآيدن التركية.

 

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