البشيتي تحاضر حول متغيرات البيئة التعليمية والصحة النفسية لدى طلبة الجامعات

الوكيل الاخباري - استعرضت نائب رئيس جامعة جدارا، الدكتورة إيمان البشيتي، أمام أكاديميين وطلبة في جامعة آيدن التركية دراسة بحثية تم إجراؤها في الجامعات الأردنية بعنوان: "متغيرات البيئة التعليمية والصحة النفسية لدى طلبة الجامعات الأردنية".
وتأتي الدراسة تحت مظلة هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وبمشاركة 4 جامعات أردنية رسمية وخاصة، وفي سياق تفعيل اتفاقية التعاون العلمي والأكاديمي المبرمة بين جامعتي جدارا وآيدن التركية.
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