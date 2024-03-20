إربد: محاضرة حول أثر الصيام على الصحة النفسية

الوكيل الاخباري - نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة إربد الأهلية، اليوم الأربعاء، محاضرة تثقيفية بعنوان: "أثر الصيام في تحقيق الصحة النفسية"، حاضر فيها مدير مكتب الإرشاد النفسي والتربوي الدكتور مراد البوات، بحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور فرح الزوايدة وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة.

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وتناول البوات أهم مظاهر الصحة النفسية الناتجة عن الصيام، وكيف يُساهم في الاتزان الانفعالي، وتعلم الفرد مهارات المرونة والصلابة النفسية.