وظائف شاغرة لأعضاء هيئة تدريس - تفاصيل

الوكيل الإخباري- تعلن جامعة الحسين بن طلال عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريــس وفقاً للتفاصيل التاليــة:



1.أن يكون المتقدم حاصلاً على جميع درجاته العلمية بالدراسة المنتظمة من جامعات معترف بها.

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2.أن يكون المتقدم أردنــي الجنسية.

3.أن يكون المتقدم حاصل على إجازة ممارسـة العمــل الأكاديمــي.

4.سيتم استبعاد أي طلب مخالـف لشـروط الاعلان.

5.تحتفظ الجامعة بحقها في عــــدم تعبئة الشاغـــر.

6.الشــروط الخاصــــة:

•الطاقة المتجددة

1.يفضل من لديــه خبرة في تدريس مواد الماجستير (الطاقة المتجددة).

2.يفضل من لديـــه خبرة في الاشراف على رسائل الماجستير.

3.يفضل من لديه انتاج علمي في مجال (الطاقة المتجددة).



•هندسة الحاسوب

1.ان يكون تخصص المتقدم في البكالوريوس هندسة الحاسوب (أو أحد فروعه) أو هندسة الاتصالات أو علم الحاسوب.

2.ان يكون تخصص المتقدم في الماجستير (أمن شبكات الحاسوب).



*على الراغبين في التقدم لملء هذه الشواغر مراجعة جامعة الحسين بـن طلال – دائرة أمانة سـر المجالس- معان خلال ساعات الدوام الرسمي.



الوثائق المطلوبـــــــــة:

1.صورة مصدقة عن كشف علامات الثانوية العامة.

2.صورة مصدقة عن شهادة البكالوريوس وكشف العلامات.

3.صورة مصدقة عن شهادة الماجستير وكشف علامات المواد.

4.صورة مصدقة عن شهادة الدكتوراة.

5.صورة مصدقة عن شهادة/ شهادات المعادلة.

6.ثلاث صور شخصيـــــة.

7.الخبرات العمليـــــــة، الـدورات.

8.صورة عن دفتر العائلة وصورة عن هوية الاحول المدنية أو (جواز السفر لغير الأردنيين).

9.السيــــــــــرة الذاتيــــــة.



ملحوظات:

- تُقبل الطلبات ابتـداءً من تاريــخ اليوم وحتى نهايــة دوام يــوم الأربعاء الموافق 28/2/2024م







