البشير توضح حول عملية جراحية كبرى أجرتها لطفل تكللت بالنجاح

الوكيل الاخباري -

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أجريت عملية استئصال تكيس خلقي كبير للقناة المرارية للطفل عبد الله في مستشفيات البشير.من جهته قال أخصائي جراحة الأطفال الدكتور سامر الرحامنة عبر صفحة الفيسبوك لـ "البشير" إن الطفل عبدالله كان يعاني من آلام في البطن منذ فترة طويلة إلى أن تم تشخيصه بوجود تكيس خلقي كبير للقناة المرارية.وأضاف الدكتور الرحامنة انه تم إجراء الفحوصات الشعاعية المناسبة وتشخيص الحالة بأنها النوع الأول من التكيسات التي تصيب القنوات المرارية وبعد ذلك تقرر إجراء عملية جراحية كبرى مؤكدا انها تكللت بالنجاح.