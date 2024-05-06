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الإثنين، 06-05-2024 03:35 م

بلدية إربد تنذر 165 منشأة وتخالف 90 خلال شهر نيسان

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الوكيل الاخباري- قال مدير دائرة الشؤون الصحية والبيئية في بلدية إربد الكبرى يحيى العمري، إن البلدية أنذرت 165 منشأة داخل حدود البلدية خلال شهر نيسان الماضي.اضافة اعلان


وأضاف العمري، الاثنين، أن البلدية أصدرت مخالفات صحية بحق 90 منشأة ضمن حدود البلدية، فيما بلغ عدد الزيارات الميدانية 1095، وتم إغلاق منشأة واحدة.

وذكر أن الدائرة، تلقت 27 شكوى تم التعامل معها، فيما تم تحويل 14 من المنشآت والأفراد إلى المحافظ لاتخاذ المقتضى القانوني والإداري بحقهم، مبينًا أن الدائرة تواصل تكثيف حملاتها التفتيشية عبر قسم التفتيش الصحي وقسم الأسواق.

 




 

 


 

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