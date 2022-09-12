البلبيسي: آخر إصابة بالكوليرا في الأردن سجلت عام 1980

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، الدكتور عادل البلبيسي أن آخر حالة سجلت بمرض الكوليرا تعود لعام 1980م.



وقال البلبيسي لـ"الوكيل الإخباري"، إن وزارة الصحة تقوم بفحص نحو 15% من حالات الإسهال بشكل دوري منذ ما يزيد على 20 عاما للكشف إذا ما كان أصحابها مصابين بالكوليرا.



وأضاف أن هناك إجراءات يقوم الأردن باتخاذها مع الدول التي سجلت فيها حالات بالكوليرا أهمها منع دخول المصابين وعدم إدخال أي مواد تؤكل نيئة منها والتشديد على التجارة معها.



وأشار البلبيسي إلى أن الاسهال الشديد والجفاف والارهاق والتقيؤ المستمر من أبرز أعراض الكوليرا، داعيا الأشخاص الذين يشكون بأنهم مصابين إلى إجراء الفحوصات في المراكز الصحية أو المستشفيات.



وكانت أعلنت وزارة الصحة السورية، أمس الأحد، عن تسجيل 15 حالة إصابة بالكوليرا في محافظة حلب.

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