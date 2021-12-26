البلبيسي: تأجيل قرار إلزامية تلقي الجرعة الثالثة والاكتفاء بجرعتين

الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي إن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة لم توصِ باتخاذ قرار متعلق بإلزامية تلقي الجرعة الثالثة. اضافة اعلان





وبين البلبيسي في تصريحات صحفية الأحد، أن القرار جرى تأجيل البت فيه، والاستمرار باختيارية تلقي الجرعة المعززة.



ونوه بأن الاقبال على تلقي الجرعة الثالثة متواضع نسبة إلى الفئة المستهدفة، مجموع من تلقى الجرعة الثالثة 210 آلاف، واصفا بأن الفئة المستهدفة تصل إلى نحو 3.5 مليون ، وفق قول البلبيسي.



وأما بخصوص حضور الاحتفالات، فقال البلبيسي إنه إذا مضى على الجرعة الثانية أكثر من 3 شهور، فعليه أخذ الجرعة الثالثة قبل حضور تلك الاحتفالات.