البلبيسي: توزيع فحوصات الكوليرا السريعة على كافة مديريات الصحة

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، الدكتور عادل البلبيسي أنه تم توزيع فحوصات الكوليرا السريعة التي تم استيرادها من الصين على كافة مديريات الصحة.

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وبيّن البلبيسي لـ " الوكيل الإخباري" أنه تم العمل بهذه الفحوصات، ويتم استخدامها وفقاً للتشخيص الطبي على المُشتبه بإصابتهم.

وأشار إلى أن فرق الرصد والمتابعة ما زالت متواصلة في عملها عبر تعزيز عمليات الفحوصات الخاصة بمرض الكوليرا.



وكشف البلبيسي بوقتٍ سابق لـ " الوكيل الإخباري" أن الأردن استورد 2500 فحص كوليرا سريع من الصين، حيث تظهر نتيجة الفحص بعد 15 دقيقة فقط، خلافاً للفحص العادي الذي يستغرق من 24 -72 ساعة.