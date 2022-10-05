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الأربعاء، 05-10-2022 03:09 م

وزير صحة أسبق يُقدم مقترحات لحماية الأردن من مرض الكوليرا

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الوكيل الإخباري - نشر وزير الصحة الأسبق الدكتور سعد الخرابشة، اليوم الأربعاء ، اقتراحات لحماية الأردن من مرض الكوليرا المنتشر حاليا في سوريا.

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وشدد الخرابشة، في المقترحات التي نشرها عبر "فيسبوك" على أهمية ضمان سلامة المياه المخصصة للشرب والاستخدامات المنزلية، والتخلص الصحي من الفضلات السائلة والصلبة وضمان إصحاح بيئي سليم.


كما دعا الى الحفاظ المستمر على النظافة الشخصية وخاصة الغسل المتكرر للأيدي بالماء والصابون وخاصة قبل تناول الطعام سيما الأطعمة التي يتم تناولها باليد كالمنسف.


وتاليا ما كتبه الخرابشة: 


 




 

 


 

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