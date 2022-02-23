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الأربعاء، 23-02-2022 04:26 م

صالون أيلة الثقافي بالعقبة يستأنف نشاطاته شهريا

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الوكيل الإخباري - قال رئيس جمعية أيلة للثقافة والفنون في العقبة علي كريشان، إن الهيئة الإدارية الجديدة، قررت في اجتماعها الأول استئناف صالون أيلة الثقافي الذي توقف جراء جائحة كورونا على أن يكون شهرياً، وتقديم مشاريع ثقافية لإربد عاصمة الثقافة العربية ولواء البترا لواء الثقافة الأردنيّة لهذا العام.

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وأشار كريشان إلى أن الجمعية ستعمل على تنظيم وعقد العديد من الندوات والمحاضرات الثقافية على مدار العام، مع التركيز على تمكين الشباب في المجالات كافة.

 

وأوضح أن الجمعية تلقت عدة دعوات رسمية لتمثيل الأردن في مهرجانات وملتقيات ثقافية وفنية في مصر وتونس والمغرب، وتأتي هذه الدعوات بعد مشاركات عديدة ساهمت الجمعية فيها في رفع اسم الأردن عالياً من خلال المشاركة الفاعلة محلياً وعربياً ودولياً.


جاء ذلك خلال انتخبت هيئة إدارية جديدة للجمعية، اليوم الأربعاء، لمدة عامين قادمين، برئاسة كريشان. وجرت الانتخابات بحضور مدير ثقافة العقبة طارق البدور، حيث تم اختيار هيئة إدارية جديدة بالانتخاب بعد تلاوة التقريرين الإداري والمالي والمصادقة عليهما.


وجاءت نتائج الانتخابات على النحو التالي، بلال الزعبي نائباً للرئيس، ونوح آل خطاب أميناً للسر، وعبدالله آل الحصان أميناً للصندوق، وأميرة المبيضين وبسام المجالي وعبد الوهاب الصعوب أعضاء، والدكتور محمد كريشان ومحمد غالب ووائل علي غريب أعضاء احتياط. 

 




 

 


 

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