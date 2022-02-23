انخفاض نسب إشغال المستشفيات لحالات كورونا في الأردن

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة، انخفاض نسب إشغال المستشفيات لاستقبال المصابين بفيروس كورونا في الأردن.



واوضحت الارقام، وفقا للإيجاز اليومي، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في اقليم الشمال وصلت إلى 16%، وفي إقليم الوسط 23%، وإقليم الجنوب 14%.



وحول إشغال اسرّة العناية الحثيثة، وصلت في اقليم الشمال إلى 33%، وفي الوسط 36% والجنوب 19%.



وحول نسب إشغال أجهزة التنفس، فقد وصلت في اقليم الشمال إلى 12%، وإقليم الوسط 15%، وإقليم الجنوب 11%.



وسُجل في المملكة اليوم الاربعاء 20 وفاة و 8144 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ووصلت نسبة الفحوصات الايجابية إلى 19.04%.

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