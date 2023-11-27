"البلقاء التطبيقية" تشارك بمسابقة تطبيقات ناسا الفضائية 2023

الوكيل الإخباري - شارك فريق من جامعة البلقاء التطبيقية بمسابقة تطبيقات ناسا الفضائية لعام 2023 على المستوى العالمي، حيث كانت واحدة من 8715 فريقًا من مختلف أنحاء العالم.

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وشارك الفريق في التحدي الدولي لتطبيقات ناسا في الفضاء "الفوز بعام هيليو الكبير بالفرح والفضول والعلم"، الذي يتضمن كسوفين للشمس العام المقبل.



وضم فريق جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور علي الطعاني، تخصص الفيزياء الفلكية ورئيس قسم الفيزياء في الجامعة، والمهندس احمد أبو دية تخصص هندسة الميكاترونكس، والمهندس عز الدين هنطش تخصص هندسة الطاقة الكهربائية والمهندسة هيلانة النجار ماجستير هندسة تكنولوجيا الفضاء، بالإضافة إلى المهندسة رهف مقدادي تخصص هندسة الإلكترونيات.



ويتمحور المشروع على جزئين مبتكرين لتحسين تجربة هواة الفلك في رحلاتهم الاستكشافية، حيث يتضمن الجزء الأول تصميمًا عصريًا وفريدًا من نوعه لنظارة خاصة، تحمي العيون من إشعاعات الكسوف وتمكّن المشاهدين من رصد الظواهر الشمسية بزاوية رؤية واسعة وبشكل مباشر مع حماية كاملة للعين.



أما الجزء الثاني، فيتألف من مثبت للهاتف قابل للفك والتركيب بسهولة ومصنوع من مواد صديقة للبيئة مثل الكاربون فايبر والمطاط ومادة TPU، مما يمنح القطع عمرًا افتراضيًا طويلاً بتكلفة معقولة ويُقدم على شكل مجموعة مع كتيّب لتعليمات للاستخدام، متوافق مع جميع أنواع الهواتف والتابلت، يُثبت على التلسكوب بطريقة محكمة لتسهيل توثيق الظواهر الفلكية من قبل هواة الفلك وتسجيلها على هواتفهم الشخصية، وبسعر رمزي لا يتجاوز 20 دولارًا، بهدف تشجيع هواة الفلك على متابعة شغفهم والقضاء على العائق المادي.