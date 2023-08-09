الأربعاء 09-08-2023
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الأربعاء، 09-08-2023 03:07 م

البندورة بـ15 قرشاً في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2817 طنا، منها 1721 طن خضار، 956 طن فواكه، 140 طن ورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 17 و30، والبطاطا بين 25 و50، والبندورة بين 15 و35، والجزر بين 25 و40، والخيار بين 20 و35، والزهرة بين 20 و35، والليمون بين 40 و60، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.

 




 

 


 

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