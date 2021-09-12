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الأحد، 12-09-2021 12:07 م

البنك الدولي: منحة لجعل الأردن محورا إقليميا للتجارة

البنك الدولي


الوكيل الإخباري - التقى وزير النقل المهندس وجيه عزايزة في مكتبه بالمدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج جها وبحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك بمجال النقل.

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وأكد المهندس عزايزة على أن الوزارة تعكف على تحديث استراتيجية قطاع النقل بكافة أنماطه والتي هي من أهم أولوياتها وبمشاركة القطاع الخاص مبين واقع التحديات التي تواجه القطاع.


وركز الجانبان على ضرورة أن يتضمن برنامج الدعم من البنك الدولي على خطط لتنمية وتطوير وبناء قدرات العاملين في مجال النقل سواء للعاملين والمختصين في الوزارة وبالتعاون مع المجتمع المحلي من نقابات وجامعات.


من جانبه، أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي جها على دعم الأردن من خلال تقديم منحة بهدف تحديث استراتيجية قطاع النقل لجعل الأردن محورا إقليميا للتجارة وتجارة العبور من خلال استراتيجية تعتمد شبكة متعددة الوسائط بروسكي وبحري وجوي.


 




 

 


 

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