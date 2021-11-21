البنك المركزي: ارتفاع الدخل السياحي في المملكة

الوكيل الإخباري- أشارت بيانات البنك المركزي، أن الدخل السياحي في الأردن وصل إلى 2.11 مليار دولار لنهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي.



وعزت البيانات هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد السياح خلال الشهر الماضي بنحو 278.1 ألف سائح ليصل إلى 322.4 ألف سائح.



وأوضحت أن "الدخل السياحي ارتفع بنسبة 61.2% لنهاية تشرين الأول/أكتوبر مقارنه بالفترة ذاتها من 2020"، ليبلغ ما مقداره 1,457.3 مليون دينار (2.1 مليار دولار)، مقارنة مع انخفاض نسبته 73.9% خلال الفترة المقابلة من عام 2020. وذلك نتيجة ارتفاع اعداد السياح خلال العشرة شهور الأولى من عام 2021 بنحو 675.6 ألف سائح أو ما نسبته 59.7% ليبلغ 1,807.2 ألف سانح، مقارنة مع تراجع نسبته 75.1% خلال الفترة المقابلة من عام 2020.



وشكل الدخل السياحي من الأردنيين غير المقيمين ما نسبته 44.6% من إجمالي الدخل السياحي، تلاه الدخل من الدول العربية (عدا دول الخليج) ما نسبة 27% من إجمالي عدد السياح، ثم السياح من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 14.6%.



البيانات، أوضحت أن النشاط السياحي واصل تحسنه خلال الشهر الماضي، حيث حقق 249.8 مليون دينار (352.3 مليون دولار).



وسجل الانفاق السياحي خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2021 ارتفاعاً مقداره 62.4 مليون دينار ليصل الى 77.2 مليون دينار (108.9 مليون دولار) مقارنة مع ذات الشهر من العام السابق.



وارتفع الانفاق السياحي خارج المملكة خلال العشرة الأولى من عام 2021 بنسبة 119.0% ليبلغ 514.8 مليون دينار (726.1 مليون دولار)، مقارنة مع انخفاض نسبته 73.8 خلال الفترة المقابلة من عام 2020.

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