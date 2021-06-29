البيئة: 8000 حريق غابات في الأردن سنويا



الوكيل الاخباري -

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قال أمين عام وزارة البيئة، الدكتور محمد الخشاشنة إن عدد حرائق الغابات في المملكة تصل الى نحو 8000 حريق سنويا بحسب إحصائيات مديرية الدفاع المدني.وأكد الخشاشنة خلال لقائه في الوزارة البيئة اليوم الثلاثاء ممثلة مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية الدكتورة إلسا ستوت والخبير الوطني لمشروع "تعزيز الجاهزية المجتمعية لمواجهة الأخطار الطبيعية وآثار التغير المناخي في الأردن" الدكتور مروان الرقاد، إن مواجهة الأخطار الطبيعية وآثار التغير المناخي في الأردن يعتبر من المشاريع المهمة التي تتطلب جهودا وطنية تشاركية للحد من المخاطر الطبيعية.